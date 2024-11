Macabro ritrovamento a Empoli, in Toscana. Il cadavere di un giovane cittadino extracomunitario è stato trovato in un camion della raccolta differenziata della carta. La scoperta è stata fatta questa mattina, intorno alle ore 10.30, presso un'azienda cartiera della città, che si trova in via di Molin Nuovo.

Un addetto allo smistamento della carta della raccolta differenziata, nello svuotare con una gru con braccio meccanico, dotato di pinza un container, ha notato il cadavere del giovane non ancora identificato. Indagini in corso a cura dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Firenze e della Compagnia di Empoli.