Due uomini sono stati fermati dalla polizia nell'ambito nell'indagine sul corpo smembrato e dato alle fiamme che sabato sera è stato trovato in via Cascina dei Preti, nel quartiere Bovisasca, a Milano. Secondo quanto si è appreso da fonti investigative, si tratterebbe di due colombiani arrivati in città nei giorni scorsi. Uno di loro sarebbe stato bloccato dalla polizia mentre tentava di ritornare in Sudamerica partendo dall'aeroporto di Malpensa.

Il corpo dell'uomo, non ancora identificato, è stato «tagliato con un'accetta» e poi trasportato «con un carrello» nel luogo in cui gli è stato fuoco. Lo ha spiegato il pm di Milano Paolo Storari, chiarendo che sia sull'accetta ritrovata sia sul carrello sono state rilevate tracce di sangue. I due colombiani sono stati fermati uno con l'accusa di omicidio, l'altro per occultamento e vilipendio di cadavere.

