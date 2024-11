Il corpo semicarbonizzato di un uomo è stato trovato nelle scorse ore nelle campagne di Barletta. Sono intervenuti gli agenti del commissariato di Barletta, della squadra mobile e della scientifica. Sul posto anche il medico legale dell'istituto di medicina legale del Policlinico di Bari, Sara Sablone. La Procura di Trani indaga per omicidio.

Da una prima ispezione cadaverica non ci sarebbero segni di arma da fuoco sul corpo. Non è chiaro se l'esposizione alle fiamme sia avvenuta prima o dopo il decesso. L'uomo non è stato identificato, non sono stati trovati documenti, e non si sa se fosse italiano o straniero. Anche sull'età diffusa inizialmente, tra i 30 e i 40 anni, ci sono dubbi e bisognerà attendere l'esito dell'autopsia il cui incarico sarà affidato martedì. Nella zona non risultano denunce di persone scomparse.

Il corpo presenta i segni delle fiamme soprattutto sul volto e sul busto. È stato trovato in una zona di campagna dove sono presenti aree di terra bruciata. Non è raro che i piccoli agricoltori brucino residui di potatura e sterpaglie.