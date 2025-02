Un elicottero è caduto intorno alle 19.20 in provincia di Parma, vicino alla via Emilia. All'interno ci sarebbero tre persone e dalle prime informazioni non risultano sopravvissuti. Sul posto i vigili del fuoco e i soccorritori del 118.

L'elicottero è precipitato all'interno della proprietà del castello di Castelguelfo, maniero medievale lungo la via Emilia, nel territorio del comune di Noceto. Il castello appartiene alla famiglia Rovagnati, fondatori dell'azienda di salumi. È l’erede Lorenzo Rovagnati una delle tre vittime. Il suo nome è stato segnalato da diverse fonti ai soccorritori. Sono in corso verifiche sull'identità delle altre vittime. Sul posto per gli accertamenti e le indagini anche i carabinieri. La zona era avvolta da una fitta nebbia.

Dalle primissime informazioni arrivate ai soccorritori l'elicottero stava decollando e forse dopo un tentativo stava provando a tornare a terra. Sono in corso verifiche su un eventuale piano di volo e sulle informazioni date dal velivolo.