In corso le indagini dei carabinieri, dai primi accertamenti pare si sia trattato di un incidente dato che la piccola non aveva compagnia: l'impatto è stato attutito da fili per stendere la biancheria

Una bimba di cinque anni è precipitata dal secondo piano di un palazzo di Caivano, in provincia di Napoli, in via Volta.

Sembrerebbe che la caduta sia stata attutita da fili per stendere la biancheria. La piccola è stata trasportata all'ospedale Santobono, in prognosi riservata.

Indagini in corso dei carabinieri per chiarire la dinamica ed eventuali responsabilità. La piccola era da sola in casa, dai primi accertamenti si tratterebbe, quindi, di un incidente.

La bimba, come ha spiegato all'Ansa il primario del pronto soccorso dell'ospedale pediatrico di Napoli, Vincenzo Tipo, è arrivata vigile, ha piccole escoriazioni e non è in pericolo di vita. «La bambina parla normalmente - ha detto Tipo - ha risposto alle nostre domande. Ha dei doloretti per escoriazioni non gravi in diverse parti del corpo, in particolare ha piccole ferite alle dita di una mano. Adesso è in condizione discrete, è vigile, reattiva e orientata nel tempo e nello spazio, non sembrano esserci quindi danni neurologici. Sta facendo analisi, al momento non ci sono segni di emorragia ma le condizioni precise si valuteranno dopo le analisi, e poi ci sarà il ricovero. Pare che la sua caduta dal balcone sia stata attutita dai ferri per stendere i panni dei piani sottostanti, che hanno creato un rallentamento della caduta».