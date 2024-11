Sud nella morsa di Lucifero. Temperature “infernali” si stanno registrando in diverse zone del Mezzogiorno. In particolare la Sicilia “conquista” un record che nessun invidia: 48,8 gradi. Si tratta della temperatura più alta mai registrata in Europa ed è stata misurata dal Sistema informativo agrometeorologico della Regione Sicilia questo pomeriggio intorno alle ore 14 a Floridia. Il paese sito in provincia di Siracusa ha così strappato il primato detenuto da Atene da ben 44 anni (era il 1977).

Il dato dovrà essere ufficializzato

L’Isola e in generale il Sud sono colpiti da una corrente di aria torrida di provenienza sahariana che ha portato ad un incremento progressivo delle temperature con livelli mai visti in precedenza. I 48,8 gradi odierni di Floridia dovranno essere ufficializzati. Il “record” dovrà in fatti essere analizzato e in caso approvato dagli esperti dell’Organizzazione meteorologica mondiale. Questi ultimi, grazie all’Arizona State University, conservano una lista degli eventi meteo estremi a livello mondiale.