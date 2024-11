Ultimo weekend di agosto segnato dalla fine delle vacanze e dai rientri a casa per il ritorno al lavoro e la preparazione alla riapertura delle scuole.

Bollini rossi sia sulle strade, con traffico sostenuto in tutta la Penisola, sia per quanto riguarda le temperature, ancora abbondantemente sopra le medie del periodo e intense soprattutto nelle città.

Sulla rete Anas è atteso traffico in costante aumento per gli spostamenti dei viaggiatori che tornano verso le grandi città del Centro-Nord. Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso a partire dal pomeriggio di ieri fino a domenica 1 settembre. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi dalle ore 8 alle 16 e domani dalle 7.00 alle 22.00.

Un incidente in A1 a Valmontone vicino Roma ha provocato lunghe code. Otto km di coda anche sulla A23 in Friuli per un maxi incidente che ha coinvolto numerosi veicoli. Si contano una ventina di feriti, alcuni gravi.

Bollino rosso anche in 8 città, dove le temperature saranno particolarmente elevate. Secondo il ministero della Salute oggi le temperature saranno roventi a Bari, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Trieste, Perugia e Brescia.

Il caldo si farà sentire in generale in tutta l'Italia. Nel weekend avremo picchi di 39 gradi in Sardegna; sono previste massime dai 35 ai 37 gradi anche al Centro, tra Roma e Firenze, fino a 34 gradi a Milano, senza dimenticare l’afa che sarà opprimente su gran parte della Pianura Padana, spiegano i meteorologi. Fatta eccezione per qualche rovescio di calore sulle montagne e tra Sicilia e Calabria: l’aria sarà caldissima, il mare sarà caldissimo, la montagna sarà molto calda, sembrerà di essere a fine luglio.

A salire quest'estate non sono solo le temperature, ma anche i prezzi, che hanno segnato una stangata sulle vacanze. A luglio 2024 il prezzo al consumo dei pacchetti vacanze nell'Ue è cresciuto del 6,6% rispetto all'anno prima ma l'Italia - sottolinea Eurostat - ha registrato un vero boom con una crescita del 19,5%, seconda solo a quella segnalata in Francia (+22,2%).