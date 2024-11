Aumentano ancora le città con il bollino rosso del Ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione. Sabato, vigilia di Ferragosto, sono 17 (Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo), con Napoli e Ancona “new entry” nella lista.

Domani, infatti, saranno 15 i centri urbani con il bollino rosso (oggi sono 10). Ad eccezione di Bolzano, Brescia, Cagliari, Firenze e Viterbo, oltre che di Napoli e Ancona, le altre città registrano almeno 3 giorni consecutivi di bollino rosso.

Temperature “infernali” si stanno registrando in diverse zone del Paese in questa settimana. In particolare la Sicilia ha conquistato, suo malgrado, un record che nessuno invidia: 48,8 gradi. Si tratta della temperatura più alta mai registrata in Europa ed è stata misurata ieri dal Sistema informativo agrometeorologico della Regione Sicilia.