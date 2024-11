La 32enne di Macerata che ha battuto le tenniste più forti del mondo non da notizie di sé da giorni, mentre arriva la conferma di accertamenti in corso dal parte del Fisco italiano

Il ritiro dal tennis annunciato dalla Wta (World Tennis Women) con la cancellazione dalle classifiche. Una carriera quella di Camila Giorgi vissuta a buon livelli, con momenti di stacco, la passione per la moda, il campo da gioco e poi il ritiro misterioso senza nessuna conferenza stampa. E poi la completa sparizione con Camila che è ricomparsa sui social, ma che nessuno sa dove si trova. Uno shock per i suoi fans, quelli del tennis. Per gli altri comuni mortali è una gran bella ragazza, che ha giocato a tennis fino all’altro ieri e che ora a deciso di scappare. Il motivo? Forse quello di sottrarre al Fisco un bel gruzzoletto di euro a cui non ha dichiarato nulla.

Un talento cristallino... ma incostante

Il silenzio e il mistero fanno crescere le speculazioni per cui i giornali ci vanno a nozze. Nonostante le sue prestazioni altalenanti e la sua tendenza a essere poco costante nei risultati, Camila Giorgi ha dimostrato di possedere un talento innegabile. Lo dimostrano le sue vittorie contro numerose giocatrici di alto livello nel corso della sua carriera. Il suo trionfo a Montreal nel 2021 ha certamente segnato un momento significativo nella sua carriera e nel panorama del tennis italiano.

Il suo record di vittorie contro giocatrici del calibro di Maria Sharapova, Victoria Azarenka, Caroline Wozniacki e molte altre, testimonia la sua capacità di competere al più alto livello. Nella sua carriera ha guadagnato alcuni milioni di dollari (6.414.545 dollari intascati in soli prize money). Anche se il suo stile di gioco aggressivo e orientato all'attacco può aver contribuito alla sua irregolarità nei risultati, ha comunque lasciato un'impronta importante nel tennis italiano e internazionale.