«Il bambino ha bisogno di mangiare e io dovevo votare». Così Karina Gould ha risposto con disarmante quanto pragmatica naturalezza a chi aveva criticato il suo gesto di allattare il bimbo di pochi mesi fra gli scranni del parlamento.

Una minoranza, perché al primo ministro federale del Canada, appena 31enne, sono arrivati quasi esclusivamente attestati di stima e felicitazioni, anche da parte del premier Justin Trudeau. Il piccolo, avvolto in una copertina bianca, è stato allattato durante l’intervento della deputata Ginette Petitpas Taylor, nell’ambito della discussione in corso sul piano di legalizzazione della marijuana. Ma nessuno ha potuto fare a meno di notare la scena.

E a chi ha criticato aspramente la condotta troppo “disinvolta” per un luogo pubblico, la ministra ha risposto: «Nutrire vostro figlio significa riportare indietro le donne? Usare il nostro seno così come dovrebbe essere usato significa riportare indietro le donne? No. Rimproverare le donne che allattano i propri figli in pubblico ci riporta indietro. Teniamoci saldi»