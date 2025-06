Durante l’inseguimento di un’auto nella zona industriale di Francavilla Fontana, in contrada Rosea. Le persone a bordo del veicolo avrebbero sparato e poi sono fuggite

Un carabiniere, Carlo Legrottaglie, è stato ucciso all'alba a colpi di arma da fuoco durante un'attività di controllo nella zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, in contrada Rosea. La vittima, un brigadiere, sarebbe andata in pensione a luglio.

L’uomo viveva a Ostuni e aveva due figlie. A sparare contro di lui, al termine di un inseguimento finito nelle campagne tra Francavilla Fontana e Grottaglie, sono stati alcuni uomini che hanno aperto il fuoco scendendo dalla loro auto, una Lancia Y di colore scuro, e poi sono fuggiti a piedi facendo perdere le loro tracce. Sul posto c'è il pm di turno, Raffaele Casto.