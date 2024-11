Mario Cerciello Rega venne ferito mortalmente a Roma nel luglio scorso. In sua memoria, la sua cittadina, gli ha dedicato una serie di manifestazioni organizzate dalla Lega pro in sinergia con il Comune

“Vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Valori e legalità in campo per la vita. Per Mario”. E' quanto riporta la targa di intitolazione della tribuna dello stadio Napoli di Somma Vesuviana, dedicata da oggi a Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso a Roma lo scorso luglio, ed in memoria del quale, nella sua cittadina natale, si sono svolti una serie di manifestazioni organizzate dalla Lega Pro e sposate dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Di Sarno.

L'intitolazione della tribuna da parte del sindaco, è avvenuta alla presenza, tra gli altri, del governatore Vincenzo De Luca, del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, del generale dei carabinieri Vittorio Tomasone. «Mario - ha sottolineato Tomasone - era un carabiniere con una grande passione, che due mesi fa è andato contro un destino amaro per la voglia ed il desiderio di sconfiggere un sopruso». Il sindaco Di Sarno ha ribadito, invece, che il militare «era una persona perbene».

LEGGI ANCHE: Carabiniere ucciso non poteva reagire: aveva dimenticato l’arma

L’ultimo saluto a Mario: sul feretro del carabiniere ucciso la foto delle nozze

Carabiniere ucciso, i funerali oggi a Somma Vesuviana

Carabiniere ucciso, l’accusato bendato in caserma: è polemica

Carabiniere ucciso, nel Vibonese rose in omaggio all’Arma

Carabiniere ucciso, confessa uno dei giovani americani: «Sono stato io»

Carabiniere ucciso, il dolore della moglie: «Me lo hanno ammazzato»

Roma, carabiniere ucciso a coltellate da un ladro. Era sposato da 43 giorni