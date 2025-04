Il re d'Inghilterra Carlo III e la regina Camilla, dopo avere concluso le loro visite separate - lui alla Basilica di San Vitale e al Mausoleo di Galla Placidia, lei a Palazzo Guiccioli, sede del Museo Byron, aperto di recente e dedicato alla vita e alle opere del celebre poeta inglese - sono giunti in Municipio, a Ravenna, per un consiglio comunale straordinario e per ricordare, insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'80esimo anniversario della Liberazione del Ravennate, in particolare dei comuni di Alfonsine e Fusignano, liberati durante la Seconda Guerra Mondiale dalle truppe britanniche e canadesi. In Piazza del Popolo su cui si affaccia il Municipio tantissime persone si sono assiepate per salutare la coppia reale.

I reali in piazza, Camilla tira la sfoglia con chef Bottura

In piazza del Popolo a Ravenna, ultima tappa della visita dei reali a Ravenna, la regina Camilla ha provato a tirare la sfoglia e a chiudere due cappelletti nello stand dedicato alla pasta fatta a mano, sotto l'occhio dello chef Massimo Bottura. I reali hanno anche visto come si fanno i passatelli. Re Carlo III e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno degustato l'abbinamento parmigiano-whisky single malt scozzese e poi dell'aceto balsamico di Modena.

Camilla e la figlia di Mattarella Laura hanno fatto visita a Linea Rosa, un'associazione contro la violenza sulle donne, che hanno donato due fiori in mosaico del progetto "Ravenna città amica delle donne”: a Camilla è stata donata una camelia, il suo fiore, e a Laura un corbezzolo, fiore d'Italia.

Allo stand di Slow Food i reali hanno ricevuto una doggy bag con i prodotti di diversi presidi: culatello Terra di Nebbia, salame di mora romagnola, anguilla marinata di Comacchio, carciofo moretto di Brisighella, composta di pesca dal buco incavato, olio dei presidi secolari di Brisighella, sherry di moretta di Vignola, composta di moretta di Vignola e sale di Cervia della riserva Camillone.