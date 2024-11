Dalla gioia alla paura in poche ore per Carlo Sainz. Il pilota della Ferrari dopo aver festeggiato il terzo posto al Gran Premio d'Italia di Monza, dietro le due Red Bull di Verstappen e Perez, ieri sera è stato rapinato del suo orologio a Milano. Il pilota spagnolo, rientrato a Milano dopo la gara, intorno alle 20.30 è uscito da un hotel di viale Manzoni. In strada, è stato avvicinato da due uomini, due sudamericani, che gli hanno strappato dal polso l’orologio del valore di 500mila euro e si sono dati alla fuga.

Sainz, che indossava una maglietta della Ferrari, con il suo accompagnatore non ha perso tempo e si è messo a rincorrere i due rapinatori per le vie del centro di Milano. A dare man forte anche alcuni cittadini comuni. Dopo una corsa forsennata il pilota della Rossa è riuscito, insieme al suo collaboratore, a raggiungere e bloccare di due delinquenti in Via Montenapoleone.

I due ladri sono stati fermati e portati in questura, mentre Sainz e il suo collaboratore, recuperato il preziosissimo orologio, sono stati riaccompagnati dalla Polizia in hotel dove hanno verbalizzato la denuncia