«Il caso italiano, l'ammontare della spesa direttamente interessata da un'inflazione significativamente superiore alle previsioni alla base del piano di bilancio è equivalente al 20,4% del Pil. Altre componenti della spesa che saranno interessate dall'aumento dell'inflazione già nel 2027 rappresentano il 12,0% del Pil». Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella lettera inviata oggi alla Commissione Ue.

«Riteniamo che il quadro fiscale lasci alla Commissione europea - sottolinea la premier - un margine per tenere conto dei fattori rilevanti nella valutazione ex ante del rispetto della regola sulla spesa, nell'ambito dell'esame degli imminenti Documenti programmatici di bilancio».

«I percorsi concordati per la spesa netta nell'ambito del quadro fiscale europeo - afferma Meloni - lasciano uno spazio limitato per attenuare l'impatto sulle famiglie e sulle imprese senza ricorrere a misure restrittive, in un momento caratterizzato da significativi rischi al ribasso per l'economia».

«Come sai - scrive Meloni rivolgendosi a Ursula von der Leyen -, l'incremento temporaneo delle entrate fiscali indirette derivante dall'aumento dell'inflazione non può essere utilizzato per finanziare misure fiscali compensative, a meno che uno Stato membro disponga di margini all'interno del percorso di spesa netta concordato». E prosegue: «In effetti, tali misure di sostegno sono classificate come variazioni discrezionali delle entrate. Sebbene questa caratteristica delle regole fiscali dell'Ue sia finalizzata a rendere solidi i conti pubblici nel medio periodo, dovremmo comunque cercare modalità per utilizzare almeno una parte delle entrate aggiuntive al fine di attenuare temporaneamente e in modo mirato l'aumento dei costi energetici», indica la premier.

La risposta di Bruxelles

«Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri»: lo ha detto la portavoce della Commissione Ue Paula Pinho, interpellata nel corso dell'incontro con la stampa sulla richiesta dell'Italia di maggior flessibilità alla luce degli alti livelli dell'inflazione, prima di ricevere la lettera di Meloni.

Nel pomeriggio Giorgia Meloni, ad un evento della Cna, aveva annunciato di aver inviato in giornata la lettera. «Tra i dossier prioritari che abbiamo sul tavolo, tanto che quando ho finito con voi mi vado a occupare di questo, c'è la maggiore flessibilità per fare fronte alla crisi energetica», ha ribadito. Ora «stiamo ponendo con una lettera che oggi ho inviato alla presidente von der Leyen il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata, è un problema che hanno tutti gli Stati membri, pensate alle pensioni, all'assegno unico, non si può non tenere in considerazione che non dipende dalle scelte del governo. Non siamo gli unici a chiederlo».