VIDEO | Ad annunciarlo lo stesso ministro su Facebook: «Quanto si è pagato per quest'inchiesta? Quanti uomini sono stati impiegati?»

La Procura di Catania ha formulato la richiesta di archiviazione nei confronti di Salvini per la vicenda della Diciotti. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una diretta Facebook. «Quanto si è pagato per quest'inchiesta? Quanti uomini sono stati impiegati?», si è chiesto il ministro dell'interno annunciando la richiesta di archiviazione della Procura. «Sono innocente - ha aggiunto - potevo e dovevo bloccare gli immigrati».

