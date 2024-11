Dopo la mancata intervista su Rete 4, Bianca Berlinguer rivela che all'origine del forfait ci sarebbe la pretesa, da parte dell'imprenditrice, di vedere in anticipo le domande e che sarebbe stata pronta a tirare in ballo la sorella della premier. Lei nega: «Si voleva parlare solo di gossip»

All’origine del forfait a Bianca Berlinguer su Rete 4 ci sarebbe la pretesa, da parte di Maria Rosaria Boccia, di vedere le domande in anticipo. Ma non solo. L’imprenditrice campana, al centro del caso che ha portato alle dimissioni l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, sarebbe stata pronta a tirare in ballo la sorella della premier, Arianna Meloni, proprio nella vicenda da cui tutto è scaturito, ossia la sua mancata nomina a consulente del ministero. Questo quanto dichiarato dalla giornalista di “È sempre Cartabianca” il giorno dopo la mancata intervista.

Ricostruzione che, però, viene smentita da Boccia, che sostiene di essere andata via perché si voleva solo fare gossip.

«Sono convinta che l'unico punto di contrasto fosse la mia indisponibilità a fornirle in anticipo e per iscritto le domande che le avrei posto», ha dichiarato Berlinguer. E ancora: «Poche ore prima della messa in onda ci ha mostrato la trascrizione, da lei realizzata, di un presunto colloquio tra Gennaro Sangiuliano e sua moglie in cui l'ex ministro avrebbe affermato di non aver avuto una relazione intima con Boccia». Aggiungendo le ipotesi sul fatto «che la sua mancata nomina a consulente del ministero fosse dovuta o alla preoccupazione per un eventuale conflitto d'interessi o alla pressione della moglie di Sangiuliano o alle carenze del suo curriculum o infine all'intervento di Arianna Meloni».

Proprio ieri che l'ex compagno di Arianna Meloni, il ministro Francesco Lollobrigida, ha risposto a una domanda sulle indiscrezioni sul suo rapporto con Boccia assicurando di non aver avuto «il piacere di approfondire la conoscenza con la signora». Questo dopo che la stessa Boccia ha negato di avere conosciuto Lollobrigida, nonostante le foto che aveva postato su un convegno col ministro dell’Agricoltura alla Camera.

«Quando io ho cominciato a chiederle quali prove potesse portare a sostegno di affermazioni così impegnative - ha spiegato ancora Berlinguer -, Boccia ha dichiarato che non ero preparata sulla sua vicenda, accusandomi di essere interessata solo al gossip».

Un’affermazione che Boccia si è affrettata a contrastare su Instagram: «Lei mi ha chiesto di Arianna Meloni e della nomina. Io le ho risposto che sapevo dell'esistenza di un colloquio tra Sangiuliano ed Arianna Meloni ma non che fosse stata lei a bloccare la nomina». Per poi confermare di essere andata via dopo aver «percepito chiaramente che non c'era l'intenzione di ascoltare la verità ma piuttosto di trasformare il tutto in un dibattito politico e gossip».