Le ipotesi sono ricettazione e diffamazione aggravata in concorso in relazione alla permanenza su YouTube di contenuti che riportano corrispondenza personale e documenti

Non è più soltanto una partita tra un conduttore che denuncia e un autore di contenuti che pubblica. Il “caso Signorini” si allarga e, per la Procura di Milano, entra in una zona dove la domanda non è più solo “chi ha diffuso”, ma anche “chi ha ospitato”, “chi ha lasciato online” e soprattutto “cosa sapeva” quando è stato formalmente avvisato.

Alcuni manager di Google Italy e Google Ireland risultano indagati nell’ambito dell’inchiesta nata dalla querela presentata dai legali di Alfonso Signorini. L’ipotesi di reato contestata non si ferma alla diffamazione aggravata in concorso: nel fascicolo compare anche la ricettazione, collegata alla permanenza su YouTube dei contenuti in cui sarebbero state diffuse chat e materiale personale riferibili al direttore di “Chi” e conduttore autosospeso del “Grande Fratello”.

Il punto, nella ricostruzione, è tutto nella catena degli avvisi. La procura – con la procuratrice aggiunta Letizia Mannella e il pm Alessandro Gobbis – avrebbe aperto un secondo filone proprio a partire da ciò che i legali definiscono “ripetute richieste” al servizio di web hosting per ottenere la rimozione di contenuti considerati diffamatori e lesivi della privacy. Non si discute soltanto dell’impatto mediatico, ma della natura stessa del materiale: corrispondenza personale e documenti che, secondo l’impostazione dell’esposto, sarebbero stati ottenuti “in maniera illecita”.

Ed è qui che entra la logica dell’“atto dovuto”. L’iscrizione nel registro degli indagati, in questa fase, viene descritta come un passaggio tecnico necessario per consentire alla Procura di svolgere accertamenti: capire se quelle chat siano effettivamente frutto di un’acquisizione illecita e, in seconda battuta, verificare se il colosso del web – una volta messo a conoscenza della provenienza contestata tramite diffide formali – avesse un obbligo di rimozione e se quell’obbligo sia stato rispettato o meno. Non un giudizio già scritto, dunque, ma un perimetro d’indagine che si allarga e chiama in causa un livello ulteriore di responsabilità.

C’è anche un’altra precisazione che, per come viene riportata, pesa sul piano giuridico e comunicativo: le società Google Italy e Google Ireland non risulterebbero indagate. Il motivo indicato è tecnico: l’ipotesi di ricettazione e quella di diffamazione in concorso non sarebbero tra i reati presupposto previsti dal decreto 231 per far scattare la responsabilità amministrativa degli enti. In altre parole, l’attenzione dell’inchiesta – almeno in questa fase – resta sulle persone fisiche e non sull’ente societario, per i limiti del quadro normativo.

Intanto, sullo sfondo, continua a muoversi il resto del “sistema” di procedimenti che ruotano attorno al caso. La Procura è impegnata su più filoni: da un lato l’indagine sulle presunte condotte che vedono coinvolto lo stesso Signorini, indagato – sempre secondo la ricostruzione riportata – per violenza sessuale ed estorsione su denuncia del modello Antonio Medugno, che parla di presunti ricatti sessuali legati alla partecipazione alla trasmissione. Accuse che, come noto, vengono respinte. Dall’altro lato, proseguono le contestazioni a carico di chi ha diffuso il materiale: tra queste il revenge porn e la diffamazione aggravata legate alla pubblicazione delle chat a sfondo erotico e ad altre affermazioni rivolte a esponenti del mondo Mediaset. E nello stesso quadro rientra la posizione dell’ex manager di Medugno, Alessandro Piscopo, anch’egli indagato per revenge porn e ascoltato – secondo quanto riportato – giovedì 29 gennaio, scegliendo di avvalersi della facoltà di non rispondere.

C’è, infine, il capitolo che sposta il tema su un piano ancora più duro: la richiesta dei legali di Signorini e Mediaset di attivare i poteri della Direzione distrettuale antimafia di Milano per valutare una misura di prevenzione che impedisca l’utilizzo di social network e dispositivi informatici a chi, secondo la loro tesi, porterebbe avanti una campagna diffamatoria. Anche qui, la notizia non sta solo nella richiesta, ma nel fatto che un dossier sarebbe stato assegnato a due pm della Dda: segno che, almeno sul piano procedurale, la porta è stata bussata nel modo più pesante possibile.

Il nodo, alla fine, è sempre lo stesso e riguarda una questione che in Italia si finge di non vedere finché esplode: dove finisce la “piattaforma” e dove comincia la responsabilità? Se un contenuto viene segnalato come illecito, con diffide e richieste di rimozione, cosa succede davvero dentro la macchina che lo ospita? Chi decide, con quali tempi, con quale criterio? Il fascicolo milanese, nel momento in cui iscrive manager di Google e introduce l’ipotesi di ricettazione, prova a forzare proprio quel punto: non basta più guardare solo chi pubblica, bisogna capire anche chi lascia che resti online. E, soprattutto, perché.