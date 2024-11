«In politica è pieno di gay. Ora non sono nascosti ma in questo governo ce ne sono. Direi che, tra i ministri, ce ne sono tre». Queste le dichiarazioni che stanno facendo discutere rilasciate dal giornalista e conduttore Alessandro Cecchi Paone nel corso della trasmissione radiofonica di Rai Radio1 "Un giorno da pecora".

Secondo Cecchi Paone i ministri omosessuali dentro il neonato governo Conte sarebbero tutti uomini: si tratterebbe di due esponenti del Movimento 5 Stelle e di un leghista. A chi gli chiede di ipotizzare il motivo per cui questi non farebbero coming out, il giornalista risponde: «Se fossero leghisti, direi perché la loro posizione culturale o ideale non gli porterebbe voti. Ma se fossero grillini dovrebbero dirlo...».

Rispetto al passato, il giornalista ha ricordato che «tanti anni fa, abbiamo avuto non uno ma due premier gay, democristiani e dorotei. Ma non posso fare nomi, non so se la legge sulla privacy riguarda anche le persone defunte».

A chiusura dell'intervista, Cecchi Paone ha anche dato la sua opinione estetica sugli esponenti del governo giallo-verde: «I leghisti di solito sono brutti, tutti con la barba incolta, un po' sudaticci. Salvini? Per carità, è brutto, stiamo scherzando? Macron, ad esempio, è bellissimo, con Salvini non c'è paragone. Luigi Di Maio è caruccio, meglio di Salvini».