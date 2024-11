Tra i reati ipotizzati disastro colposo e lesioni. Tra i coinvolti, diversi tifosi del Cska Mosca in trasferta a Roma. Una persona rischia il piede

Una ventina di feriti – di cui tre portati d’urgenza al policlinico Umberto I - e momenti di panico nella fermata 'Repubblica' della metropolitana di Roma per l' improvviso collasso nella serata di ieri, di una delle scale mobili.

Una persona rischia il piede

La struttura era piena di viaggiatori che andavano in direzione di discesa verso la banchina. Tra le persone coinvolte molte sono tifosi russi del Cska di Mosca venuti nella capitale per la partita di Champions contro la Roma. Uno dei feriti, da quanto si apprende, rischia il piede. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco mentre la Procura ha avviato indagini.

Tra i reati ipotizzati, disastro colposo

C’è anche il disastro colposo tra i reati ipotizzati per il cedimento della scala mobile. Il reato di lesioni personali colpose, invece, è legato al ferimento di una ventina di persone, per la maggior parte tifosi russi del Cska in trasferta nella capitale. I magistrati, che hanno cominciato a ricevere le prime informative dalle forze dell'ordine su quanto accaduto, stanno valutando se disporre una consulenza tecnica al fine di ricostruire che cosa abbia causato il crollo della scala mobile.