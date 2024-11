Termina 0-2 l’atteso match tra Milano e Inter. Le due formazioni sono scese in campo alle 21 per la gara d'andata della semifinale di Champions League. Il Milan non ha potuto contare su Rafa Leao, out per un problema muscolare. I neroazzurri sono entrati subito in partita. A segnare all’ottavo minuto Dzeko. A distanza di una manciata di minuti, il risultato è stato confermato da un raddoppio “firmato” Mikhitaryan.

Le formazioni

Le formazioni ufficiali di Milan-Inter: rossoneri in campo con Saelemaekers dal primo minuto e Leao in tribuna, nerazzurri con l'ex Calhanoglu al posto di Brozovic. Il Milan dunque ha schierato un 4-2-3-1, con Maignan in porta, linea di difesa Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, centrompo a due con Krunic-Tonali, e poi Diaz, Bennacer, e Saelemaekers dietro Giroud. Inzaghi ha invece schierato l'Inter con il 3-5-2: Darmian, Acerbi e Bastoni davanti alla porta difesa da Onana, poi Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, e in attacco la coppia Dzeko-Lautaro.

La vittoria dell'Inter

I neroazzuri, a segno nei primi 11 minuti, hanno così ipotecato la qualificazione alla finale. Martedì prossimo, nel match di ritorno, la formazione di Inzaghi - padrona di casa - potrà permettersi anche una sconfitta di misura.

Stadio pieno

Tantissimi i vip presenti alla Scala del calcio per questa notte di stelle: a San Siro sono arrivati alla spicciolata tanti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, attesi per la semifinale di andata tra Milan e Inter. Nella lista delle personale attese, Nole Djokovic e Pierre Gasly, Matteo Berrettini e Melissa Satta, Antonio Giovinazzi ed Elettra Lamborghini. Tanti tra influencer, attori e personaggi tv, con la presenza in tribuna anche de Il Volo, Alessandro Cattelan, Lazza, Irama, Rkomi, Sangiovanni e Gianmaria.

Il tabellino