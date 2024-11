Il bodyshaming è scattato in pochi click. Era solo questione di tempo. Quando è stata confermata la sua partecipazione a Miss Italia, Chiara Bordi ha festeggiato, nella vita reale, con amici e parenti, e sui social, con quelli virtuali. Ed è proprio da lì che si è innescato il meccanismo dell'odio. I cosiddetti haters, si sono messi immediatamente in azione.

18 anni, di Tarquinia, Chiara deve la sua disabilità a un devastante incidente in moto nel quale perse la gamba sinistra dal ginocchio in giù. Sopportare una simile mutilazione nella piena fioritura della vita non è facile, ma Chiara ha la pelle dura, sa di essere bellissima e di avere le caratteristiche che servono per calcare il palco di Miss Italia. E Patrizia Mirigliani, storica organizzatrice del concorso, accetta senza esitazione alcuna la partecipazione delle bella tarquiniese.

Accetta lei e la sua bellezza, della quale fa parte anche la protesi in metallo che le permette di muoversi leggiadra come un cigno o di saltare come un ghepardo. Perché Chiara è anche una grande appassionata di sport. Insomma, tutto sembra procedere tra mille scintille verso la serata di lunedì 17, quando verrà scelta la più bella d’Italia. Ma dietro gli schermi, con le dita puntate come pistole sulle tastiere, ci sono i vigliacchi, “gli odiatori”, che nei confronti di Chiara, nelle scorse settimane hanno sparato colpi dolorosi.

“Fai schifo, vattene a casa e non fare pena agli italiani che ti votano xkè sei storpia“, scrive una certa Mirella a commento di una foto della giovane su Facebook. Una delle tante ingiurie. Ma Chiara non si è scomposta e ha risposto per le rime usando il suo profilo Instagram: «Mi dispiace molto per lei perché a me mancherà pure un piede ma a lei manca cervello e cuore».