Il Tribunale di Torino ha accolto il ricorso presentato da Codacons, Associazione utenti dei servizi radiotelevisivi e Adusbef, confermando la pratica commerciale scorretta messa in atto dall’azienda Balocco in collaborazione con Chiara Ferragni sul caso del pandoro ‘Pink Christmas’. Il Codacons ha comunicato questa importante decisione in una nota.

Secondo la prima sezione civile del Tribunale di Torino, presieduta dal giudice Gabriella Ratti, le modalità di pubblicizzazione della campagna di beneficenza associata alla vendita del pandoro ‘Pink Christmas’ sono state fuorvianti. La sentenza afferma che i consumatori sono stati indotti a credere che acquistando questo prodotto avrebbero contribuito direttamente al finanziamento dell’Ospedale Regina Margherita di Torino. In realtà, la differenza di prezzo rispetto al pandoro Balocco classico ha contribuito a rafforzare questa convinzione nel consumatore. Continua a leggere su LaCity Mag