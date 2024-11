Una donna di 88 anni, disabile, è stata uccisa in casa. E' successo a Casoli, in provincia di Chieti. Si chiamava Cesina Bambina Damiani. E' stata trovata al letto con segni di strangolamento. Indagano i carabinieri della compagnia di Lanciano che sospettano del figlio 64enne della signora. L'uomo è stato trovato dai militari sul ciglio della strada e aveva i polsi tagliati, probabilmente in seguito a un tentativo di suicidio. Attualmente è ricoverato nel reparto di psichiatria. In casa è stato rinvenuto un biglietto di scuse. Non si conoscono i motivi che hanno portato all'omicidio dell'anziana madre