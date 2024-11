Una donna di 39 anni è stata travolta e uccisa da una betoniera mentre era in sella alla sua bicicletta in corso di Porta Vittoria all'incrocio con via Sforza in centro a Milano. Quando sul luogo dell'incidente è arrivato il personale del 118, per la donna purtroppo non c'era più niente da fare.

Le indagini sulla tragedia sono affidate agli agenti della Polizia locale. Secondo i primi accertamenti, la betoniera viaggiava su via Francesco Sforza e stava svoltando a destra in corso di Porta Vittoria.

Dopo lo scontro, il conducente del mezzo pesante, un uomo di 43 anni, si è subito fermato. «Ho ucciso una persona, uccidetemi», Il conducente del mezzo pesante è risultato negativo all'alcol test.