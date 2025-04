È morto a Los Angeles all'età di 65 anni l'attore Val Kilmer, noto per i suoi ruoli in Top Gun, Batman e The Doors. La causa è stata la polmonite, ha detto sua figlia, Mercedes Kilmer, come riferisce il New York Times. Era guarito da un cancro alla gola diagnosticato nel 2014, che gli aveva «tolto la voce».

Dopo gli esordi da attore teatrale, si era fatto notare negli anni Ottanta, come “bello e dannato” prima nelle commedie come Top Secret! (1984) e Scuola di geni (1985), poi nei film d'azione. Fu Iceman in Top Gun e nel sequel Maverick, fortemente voluto da Tom Cruise nel 2022, Batman in Batman Forever. Impersonò Jim Morrison in The Doors di Oliver Stone. Il regista disse di lui: «La maggior parte degli attori riconosce che c'è qualcosa di diverso in Val rispetto a ciò che si vede. Ciò che Val ha come attore è qualcosa che hanno gli attori davvero grandi, la capacità di far sembrare tutto un'improvvisazione».

Nato a Los Angeles l'ultimo giorno del 1959, Kilmer aveva origini scozzesi, irlandesi, svedesi e tedesche. Dopo il divorzio dei genitori trascorse gran parte della sua infanzia nella San Fernando Valley col padre e i fratelli. Frequentò la Chatsworth High School, insieme agli attori Kevin Spacey e Mare Winningham. Passò quindi alla Berkeley Hall School, una scuola cristiano scientista di Beverly Hills, e infine divenne la persona più giovane del tempo ad essere accettata alla facoltà di arte drammatica della Juilliard School. Ancora studente fu notato da Francis Ford Coppola, che gli propose un ruolo nel film I ragazzi della 56ª strada del 1983, ma l'attore rifiutò per evitare che il suo allontanamento causasse lo scioglimento della società teatrale di cui faceva parte all'epoca.

Nel 1983 recitò a Broadway in The Slab Boys con Kevin Bacon e Sean Penn e partecipò a un episodio di ABC Afterschool Specials, accanto a una giovane Michelle Pfeiffer. Nel 1984, debuttò all'età di ventiquattro anni nella commedia Top Secret!, interpretando una rockstar: nel film cantava personalmente vari brani musicali, inclusi in seguito in un album che ha preso il nome del suo personaggio, "Nick Rivers". Nel 1985 recitò in Scuola di geni e dopo aver rifiutato dei ruoli in Dune e in Blue Velvet, venne incluso nel cast del film di azione ad alto budget Top Gun, nel ruolo di Iceman, al fianco di Tom Cruise. Sul set di Willow incontrò la futura moglie Joanne Whalley.

Tra i suoi ruoli più apprezzati, quello di Jim Morrison, incentrato sulla vita del cantante dei Doors a vent'anni dalla morte. Kilmer memorizzò tutti i testi delle canzoni cantate da Jim Morrison prima della sua audizione e dopo essere stato accettato per la parte si preparò partecipando a diversi concerti tributo ai Doors e leggendo le poesie di Morrison. Trascorse quasi un anno, prima delle riprese, vestito come Morrison e frequentando spesso i locali preferiti dal cantante sulla Sunset Strip. La sua interpretazione di Morrison fu acclamata dalla critica e alcuni membri dei Doors notarono che era difficile distinguere la voce di Kilmer dalla voce di Jim.