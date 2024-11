Cinque bambini sono stati travolti questa mattina da un Suv vicino a un asilo di Chieri (Torino). Uno di loro, trasportato in elisoccorso all’ospedale Regina Margherita di Torino, è grave e sarebbe in pericolo di vita. Altri due piccoli sono feriti in maniera più lieve e due sono illesi. L’incidente è avvenuto prima delle 11, nell’area esterna dell’asilo "La casa nel bosco", in corso Torino 54. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Secondo alcune fonti, i bambini sono stati investiti da una Toyota Land Cruiser guidata da un uomo che, per uscire da un parcheggio in leggera salita, è partito in retromarcia. Stando a un’altra ricostruzione, invece, il Suv, parcheggiato in leggera salita, avrebbe iniziato a muoversi.