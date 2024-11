Tragedia in Veneto. Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio lungo l’A4. Il bilancio è drammatico: 6 morti di cui 5 ragazzi con la sindrome di Down.

In base alle prime informazioni un furgone - a bordo del quale c'erano sette persone - ha tamponato violentemente un autoarticolato in lento movimento nel tratto a tre corsie dell'autostrada, all'altezza del casello di San Donà di Piave (Venezia) tra l'entrata e l'uscita dello svincolo di Trieste. Morti in sei, tutti occupanti del furgone, come confermato dai soccorritori e da Autovie Venete. Una delle vittime è l'ex sindaco di Riccione Massimo Pironi. In carica dal 2009 al 2014, lasciata l'attività politica e andato in pensione, Pironi aveva intensificato la sua attività di volontario con l'associazione Centro21. Secondo quanto si apprende, stava guidando il pulmino. Gli altri occupanti erano ragazzi con la sindrome di Down.