Ore di attesa per i Negramaro e i suoi fan. Emanuele Spedicato, 38 anni, il chitarrista della band salentina, è stato ricoverato questa mattina in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce a causa di un'emorragia cerebrale. Sarebbe stato colto da improvviso malore e subito soccorso dalla moglie Clio, incinta. La donna, ha allertato i sanitari del 118 subito intervenuti nell’abitazione della coppia. Spedicato viene in queste ore sottoposto ad accertamenti, non sarebbe in pericolo di vita.