È caccia all’uomo in Sardegna, dove questa mattina un commando armato di otto persone ha rapinato tre portavalori della Vigilpol sulla strada statale 131, in provincia di Sassari, all'altezza del bivio per Siligo, sparando e ferendo quattro vigilantes prima di scappare con il bottino, ancora da quantificare.

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, il primo furgone è stato bloccato da un autocompattatore, gli altri due da un'auto dei rapinatori che si sarebbero serviti anche di una grossa catena e di chiodi sulla strada. A quel punto sulla 131 si è scatenato l'inferno con mezzi dati alle fiamme e una lunga sparatoria.

I banditi si sono dati alla fuga prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, con le quali non c'è stato nessun conflitto a fuoco e sono ora ricercati.

Secondo quanto trapela uno di loro potrebbe essere rimasto ferito nel tamponamento del blindato. Secondo la centrale di Areus, il 118 ha soccorso 4 guardie giurate: due per il tamponamento dei banditi, una per un colpo in testa e un'altra per un colpo di arma da fuoco alla gamba. Le loro condizioni non sono gravi. Tre sono stati trasportati a Sassari e uno ad Ozieri.

Nell'intera provincia è scattato il piano anti rapina con posti di blocco ovunque. Polizia e carabinieri sono sulle tracce del commando con numerose pattuglie. Si è levato in volo anche un elicottero della Polizia che sta sorvolando la zona.