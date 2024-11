Primo Maggio… su coraggio! Un verso di una canzone di Umberto Tozzi ci ricorda che oggi è la Festa del Lavoro… ma quanti lavoratori possono realmente permettersi di festeggiare tale ricorrenza? ! ?

Lavoro perso, lavoro che non c’è

Una data che celebra le battaglie per i diritti dei lavoratori, combattute da chi ci ha preceduto ma che – soprattutto – ci impone una riflessione proattiva su quanto ancora resta da fare. Pensando a chi il lavoro l’ha perduto, a chi lo sta ancora cercando, a chi lotta per una retribuzione giusta e a tutti coloro che sul lavoro hanno perso la vita. Una piaga nel nostro Paese che merita l’impegno da parte di tutti.

La lotta deve continuare

Il tasso di disoccupazione nel nostro Paese è preoccupante, costringendo ancora tanti giovani a lasciare i piccoli centri per soddisfare lecite aspettative di vita migliore. Senza parlare dei lavoratori che ogni giorno lottano con tenacia per mantenere in piedi le proprie aziende, in tutti i settori. Chiamati ad affrontare grandi difficoltà legate alla crisi economica e a sfide sempre nuove.

Novità per il Concertone

In mezzo a questo scenario tutt’altro che sereno… la musica – ostinatamente – non si ferma. Il rituale concertone del Primo Maggio presenta una serie di novità. Prima fra tutte la location, visto che si terrà per la prima volta nel grande spazio del Circo Massimo, sempre più consacrato ai grandi eventi live. Molti gli artisti che saliranno sul palco, circa 50. Il concerto partirà dalle ore 15.15 e sarà come di consueto ad ingresso gratuito.

Continua a leggere su lacitymag.it