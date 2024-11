«Avanti il prossimo». La voce è quella di un bambino di circa cinque anni, in fila in attesa di poter sparare con una pistola dal balcone di casa. Non è l’ultima serie tv sulla malavita partenopea, ma un video approdato sui social e girato nel Napoletano la sera di San Silvestro.



Quattro minori armati da un adulto, probabilmente il padre, che consegna loro a turno una pistola – forse una scacciacani – e li invita a “festeggiare” il Capodanno, mentre una voce femminile filma il tutto e lo pubblica su facebook.



Un video che ha suscitato dure reazioni, a partire dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che lo ha divulgato: «Parliamo di qualcosa di allucinante – ha commentato -, non ci sono parole per descrivere quel che si vede in quel video. Innanzitutto occorrerà fare delle indagini per capire se quell’arma fosse caricata a salve o meno e poi accettarsi della legittimità del possesso dell’arma stessa. In ogni caso utilizzare armi da fuoco è un pessimo esempio per dei bambini e per questo ho segnalato l’episodio al Tribunale dei Minori e agli assistenti sociali perché a questo tipo di gente, a chi cresce dei bambini in modo malsano, mostrando loro un modo di ragionare e di vivere del tutto errato, venga tolta la patria potestà affinché si possa assicurare ai minori un futuro migliore».