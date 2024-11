L'azzurra Sofia Goggia ha vinto la sua quarta coppa del mondo di discesa dopo quelle del 2018-2021 e 2022. La certezza matematica del successo le è arrivata prima ancora di scendere in pista nella discesa di Kvitfijell e dopo che la sua unica potenziale rivale, la slovena Ilka Stuhec, si era piazzata momentaneamente terza, ottenendo così comunque troppo pochi punti per poter superare Sofia che ha in totale 580 punti, seguita a 401 da Stuhec e 288 da Elena Curtoni.