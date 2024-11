VIDEO | Fa discutere la scelta dell’Hansa Rostock in campo contro Stoccarda. In Germania, nonostante l’emergenza coronavirus, ogni singola regione può adottare comportamenti in autonomia

Si sta dispuntando in Germania la coppa nazionale, meglio conosciuta come Dfb Pokal. Protagoniste, diverse formazioni della Bundes ma la notizia che sta circolando in queste ore riguarda la singolare scelta dell’Hansa Rostock scesa in campo contro lo Stoccarda (il match è poi terminato 0 a 1 per lo Stoccarda). I padroni di casa hanno deciso di aprire le porte del loro "Ostseestadion" fino a raggiungere una capienza quasi totale.

Oltre 7500 i tifosi presenti. Una presa di posizione che sta facendo assai discutere, anche fuori dai confini nazionali. Va precisato, tuttavia, che in Germania non ci sono disposizioni nazionali per regolare le varie limitazioni per l'emergenza da coronavirus. Ogni singola regione, in basi al quadro epidemiologico registrato, può compiere scelte in autonomia.

