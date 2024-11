Il principe Carlo, 72 anni, erede al trono d'Inghilterra della regina Elisabetta, è risultato positivo al test del coronavirus. Lo rende noto Buckingham Palace attraverso il proprio portavoce. Carlo era in isolamento in Scozia già da alcuni giorni.

Le condizioni di salute del Principe comunque al momento non desterebbero preoccupazioni. Il Principe Carlo «ha mostrato sintomi lievi della malattia, ma per il resto rimane in buona salute» ha spiegato infatti un portavoce della casa reale britannnica, aggiungendo che anche la Duchessa di Cornovaglia è stata sottoposta al test che però è risultato negativo.