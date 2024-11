È una delle ipotesi alla quale starebbe lavorando il governo in vista del nuovo Dpcm per permettere di ridurre i contatti e di limitare la circolazione

Rafforzare le prescrizioni che riguardano lo smart working in modo che tutti coloro che possono lavorare da remoto evitino di raggiungere uffici e posti di lavoro. È una delle ipotesi alla quale starebbe lavorando il governo in vista del nuovo Dpcm, secondo quanto si apprende da fonti di governo, con l'obiettivo non solo di ridurre i contatti tra le persone ma anche di limitare la circolazione, senza però interrompere le attività lavorative.