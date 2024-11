Jair Bolsonaro ancora positivo al test per il Covid-19. È stato lo stesso presidente brasiliano, in quarantena nella residenza ufficiale di palazzo Alvorada, a confermare nelle ultime ore il risultato del nuovo test. Bolsonaro ha ribadito che sta continuando ad assumere idrossiclorochina, sostenendo che "funzioni", mentre il ministero della Sanità ha confermato 39.924 nuovi casi di Covid-19 per un totale di 1.966.748 contagi e altri 1.233 decessi a causa della pandemia, con il bilancio ufficiale che ormai parla di 75.366 morti.

«Parlate con i medici»

«Non consiglio niente. Consiglio di andare dal medico e parlarci. Il mio, in questo caso, un medico militare, ha consigliato idrossiclorochina e funziona. Sto bene, grazie a Dio - ha detto il 65enne in un video diffuso anche su Twitter - Speriamo che nei prossimi giorni mi facciano un nuovo test e se Dio vuole tutto finirà bene». I dati ufficiali del Brasile, con 210 milioni di abitanti, parlano anche 1.255.564 persone guarite dopo aver contratto l'infezione.

I dati

Nel mondo sono più di 13,5 milioni i casi di coronavirus. È quanto emerge dai dati aggiornati della Johns Hopkins University che, a livello globale, parlano di 13.554.477 contagi e 583.450 decessi. Sono invece 7.559.252 le persone guarite.