L’imprenditore, rivolgendosi ai giornalisti e fotografi presenti, ha detto: «Sto bene. Non avvicinatevi sennò vi attacco tutto»

Flavio Briatore è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele dove era ricoverato, da inizio settimana, per Covid. L'imprenditore, proprietario del Billionaire, il noto locale di Porto Cervo dove più dipendenti sono risultati positivi al coronavirus, è arrivato a casa di Daniela Santanchè, a Milano, dove trascorrerà la quarantena.





Cappellino sportivo, maglietta a mezze maniche nera, mascherina a proteggere il volto, è sceso dall'auto impugnando il cellulare: «Fatemi scendere o faccio la quarantena in macchina», la frase rivolta ai numerosi fotografi che lo attendevano da stamattina. «Non avvicinatevi, attenzione che vi attacco tutto», ha aggiunto l'imprenditore che ha assicurato: «Sto bene»

Briatore non sarà ovviamente sotto lo stesso tetto della senatrice di Fratelli d'Italia ma avrà a disposizione un'ala indipendente della villa di tre piani. Dovrà trattenersi a Milano per le regole di sicurezza sanitaria sul coronavirus che non gli consentono di rientrare nella sua residenza abituale a Montecarlo.