È successo a Nicosia, in provincia di Enna. L'uomo ha iniziato a avvertire i sintomi dopo il suo rientro in Germania, dove vive. Una donna che ha partecipato alle nozze è ricoverata a Catania. Adesso si teme un vasto focolaio

Tutti gli invitati a un matrimonio celebrato in provincia di Enna, il 26 luglio scorso, sono finiti in quarantena. Uno degli invitati, infatti, che aveva partecipato alle nozze a Nicosia per poi risultare positivo al Covid-19 subito dopo il suo rientro in Germania, dove vive da tempo. Tutti i partecipanti, circa novanta, sono stati sottoposti a tampone e una donna è risultata positiva e ricoverata in ospedale a Catania.

Si teme che i contagi possano aumentare nelle prossime ore, per questo motivo tutte le persone che hanno partecipato al matrimonio sono state poste in quarantena. Le autorità sanitarie hanno avviato le verifiche per identificare le persone che sono entrate in contatto con gli invitati alle nozze.