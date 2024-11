Cresce l’allerta in 50 dipartimenti corrispondenti alla maggioranza del territorio nazionale. Casi in crescita anche in India, Usa e Brasile

Oltre la metà dei dipartimenti francesi è ormai dichiarato in "zona rossa" per allerta coronavirus. In particolare, 50 dipartimenti corrispondenti alla maggioranza del territorio nazionale sono stati dichiarati in «zona di circolazione attiva del virus». Oltre 10mila i contagi nelle ultime ore. Una classificazione che permette, tra l'altro, ai prefetti di adottare misure supplementari per bloccare l'avanzata del nemico invisibile.

Casi in crescita - nelle ultime ore - anche in India, Stati Uniti e Brasile.