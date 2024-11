L’Organizzazione mondiale della sanità divulga le soluzioni efficaci contro batteri e virus da poter fare in casa. Prezzi alle stelle e scorte esaurite per i prodotti in commercio

In questi giorni, a causa dell’alto numero di contagi da coronavirus registrati nel Nord Italia, oltre alle mascherine si stanno esaurendo anche le scorte di disinfettanti per le mani e i prezzi, in alcuni casi, sono alle stelle.

Per questo motivo l’Organizzazione mondiale della sanità e il Ministero della Salute hanno diramato delle soluzioni fai-da-te efficaci per contrastare batteri e virus.

LEGGI: Coronavirus, sesta vittima in Italia: un morto a Brescia

Gel disinfettanti: la ricetta fai da te

Il primo rimedio fai-da-te da seguire per contrastare qualsiasi tipo di virus è lavarsi spesso le mani, con acqua e sapone, per circa 20 secondi, in modo particolare sotto le unghie. Nel caso in cui ciò non fosse possibile - e dato che i prodotti gel disinfettanti in commercio scarseggiano - l’Oms e il Ministero della Salute consigliano prodotti a base di alcol etilico o alcol isopropilico.

Gli esperimenti mostrano che l'alcol etilico è efficacissimo per disinfettare in poche decine di secondi la pelle a patto che le mani siano pulite e che la concentrazione di alcool sia tra il 60% e l'80% circa. La ricetta, consigliata proprio dall'Oms è la seguente, per ottenere un litro di prodotto:

833 ml di alcol etilico al 96%

42 ml di acqua ossigenata al 3%

15 ml di glicerina (glicerolo) al 98%

Acqua distillata oppure bollita e raffreddata quanto basta per arrivare a 1 litro

Sono tutti ingredienti comuni in vendita nei supermercati. Attenzione alle ricette fai-da-te che girano in questi giorni sui social e che prevedono le miscele con candeggina, prodotto che a contatto con la pelle può essere nocivo.

LEGGI: Coronavirus in Italia, cresce il numero dei contagi: tutti gli aggiornamenti

Amuchina: prezzi alle stelle in Italia

Gli igienizzanti spariti dagli scaffali dei supermecati e, se si trovano, sono sempre costosi: a poco più di 48 ore dall'esplosione del focolaio del Coronavirus in Lombardia e in Veneto, in tutta Italia liquidi e gel per la disinfezione e la pulizia delle mani vengono venduti a prezzi assolutamente proibitivi. Le scorte nelle farmacie stanno esaurendo e sul web i prezzi sono schizzati fino a raggiungere cifre folli, ma solo in Italia.

Su Amazon.it, infatti, il gel Amuchina nel flacone da 80 millilitri viene venduto addirittura a poco meno di 25 euro, quando normalmente il suo prezzo non supera i cinque euro. Nella versione tedesca, invece, i prezzi sono ancora in linea con il mercato. «Perché su Amazon Italia costa di più?», si chiede Anna Paola Concia, ex deputata del Pd che denuncia il caso.

Anche l'ex ministra Marianna Madia ha evidenziato l'anomalia dei prezzi degli igienizzanti in Italia: «Nelle farmacie si fatica a trovare igienizzanti per le mani intanto su Amazon qualcuno vende con prezzi alle stelle. Non è libero mercato ma speculazione vergognosa. Farò interrogazione urgente ma anche Amazon faccia il suo per impedire vendite al rialzo».

LEGGI: Coronavirus, a Cosenza mascherine e amuchina sugli autobus dell’Amaco