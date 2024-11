Mentre il numero dei morti sale drammaticamente di ora in ora, ogni tanto giunge anche qualche bella notizia. Pazienti che ricominciano a respirare da soli, ammalati che guariscono e che vengono dimessi dagli ospedali dopo giorni di lotta contro quello che ormai è il nostro nemico numero uno, il Covid-19. Tra queste storie, vi è quella certamente singolare di Lina, nonnina ligure di 102 anni.

Come riporta il Secolo XIX, Lina si è ammalata di coronavirus e nonostante la veneranda età è riuscita a sconfiggerlo. Classe 1917, ha vissuto due guerre mondiali e affrontato momenti molto difficili anche a livello personale: la morte del figlio e la separazione dal marito, una delle prime in Italia. Ora, alla vigilia del 103esimo compleanno, è uscita vittoriosa anche da questa battaglia.

«La sua storia è stata un soffio di speranza dentro la tempesta che stiamo vivendo», racconta al quotidiano Raffaele De Palma, responsabile di Medicina e immunologia clinica dell'ospedale San Martino di Genova. La signora Lina vive in una casa di riposo. Due settimane fa aveva iniziato a non star bene. «L'abbiamo ricoverata per uno scompenso cardiaco - racconta Vera Sicbaldi, uno dei medici che si è preso cura di lei -. Ma ci siamo accorti che aveva problemi respiratori e il tampone per il Covid19 è risultato positivo. Avevamo poche speranze, il coronavirus sugli anziani picchia più duro, ma non abbiamo fatto i conti con la tempra della signora Lina».

Ma Lina non è l’unica nonnina ad essere guarita dal Covid-19. È della settimana scorsa la notizia della guarigione di una 95enne modenese; ed anche a Torino, un signore di 97 anni ha sconfitto il virus ed è stato dimesso, a metà marzo, dopo una settimana di ricovero.