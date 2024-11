Dopo aver appreso della positività al Covid-19 della moglie, l’ex deputata di Forza Italia Nunzia De Girolamo, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, negativo ad un primo tampone, ha deciso per precauzione di mettersi in autoisolamento.

Le attività ministeriali proseguono comunque a tempo pieno, in modalità digitale. Lo rende noto l'ufficio stampa del ministro.

Nunzia De Girolamo ha annunciato in prima persona la sua positività e lo ha fatto tramite il suo profilo Instagram: «Questo virus non mi ha risparmiata: anche io ho contratto il Covid-19. Dopo una cena a Benevento con una persona, poi risultata positiva, da giovedì pomeriggio mi sono subito messa in auto isolamento anche da mio marito e mia figlia, e mi sono anche sottoposta ad un primo tampone. Ora ho saputo di essere positiva».