L’autore di best seller mondiali è stato trasferito al Central University Hospital of Asturias di Oviedo, in Spagna. Secondo i media locali anche la moglie sarebbe stata contagiata

Lo scrittore Luis Sepúlveda, 70 anni, è risultato positivo al test da Coronavirus ed è ricoverato da sabato mattina in un ospedale di Oviedo, nelle Asturie, in Spagna. Anche la moglie, Carmen Yáñez, 66 anni, secondo i media locali mostra sintomi compatibili con il Covid-19. Ricoverata in isolamento è in attesa dei risultati delle analisi.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera lo scrittore cileno - naturalizzato francese e residente in Spagna - e la moglie hanno presentato i primi sintomi due giorni dopo il rientro da un festival letterario a Povoa de Varzim, in Portogallo. Con Sepúlveda le autorità sanitarie delle Asturie adesso registrano il loro primo caso di coronavirus.

Luis Sepulveda e i primi sintomi in Portogallo

Luis Sepulveda, autore, tra l’altro, di bestseller mondiali “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” e “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore”, secondo quanto riporta il quotidiano La Voz de Asturias, ha manifestato primi sintomi il 25 febbraio al rientro dal festival Correntes d’Escritas, che si è svolto dal 15 al 23 febbraio nella cittadina Póvoa de Varzim, nel Nord del Portogallo. Finora non ci sono conferme che indichino con certezza che l'infezione sia stata contratta nel territorio portoghese.

Il medico a cui Sepúlveda si è poi rivolto il 27 febbraio ha disposto il ricovero nell’unità di sorveglianza intensiva dell’ospedale Covadonga di Gijón per una sospetta polmonite. Ed è stato trasferito in seguito nell’ospedale maggiore di Oviedo, in Spagna, dopo che il test ha mostrato la positività al Covid-19. Anche la moglie, la poetessa Carmen Yáñez, si trova nello stesso ospedale.

La conferma della direzione generale della Sanità portoghese

La Direcção-Geral de Saúde (Dgs) ha confermato il contagio di coronavirus di Luis Sepúlveda e ha annunciato di essere in contatto con le autorità sanitarie spagnole.

«La direzione generale della Salute (Dgs) è stata informata di un caso confermato di Covid-19 nel Principato delle Asturie, in seguito identificato come lo scrittore Luis Sepúlveda, che è stato nella regione settentrionale del Portogallo dal 18 al 23 febbraio. La diagnosi di laboratorio è stata positiva, in attesa di conferma da parte del rispettivo laboratorio nazionale di riferimento», si legge nella nota.

In Spagna 73 casi di Coronavirus

La Spagna rimane nella fase di contenimento con 73 casi di coronavirus confermati, stando a quanto riportato domenica 1 marzo dal direttore del Centro di coordinamento allerte ed emergenze del ministero della Salute di Madrid, Fernando Simon. Di questi, due sono stati dimessi.