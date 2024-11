Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive relative alla provincia autonoma di Bolzano che resta rossa e alle regioni Basilicata, Liguria e Umbria (arancioni). L'ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.

Il governo sta lavorando su un nuovo Dpcm che andrebbe a cambiare le norme restrittive dal 4 dicembre. L'Italia diventerebbe tutta gialla se la curva dei contagi rallenta, si sta valutando, in particolar modo, come riunificare i parenti stretti residenti in regioni diverse, orari dei negozi prolungati e riapertura dei centri commerciali.