Il nuovo decreto che il governo si appresta ad emanare domani includerebbe «la sospensione dei termini processuali a tutti i procedimenti» e fisserebbe al 3 aprile, «ma più probabilmente al 15 aprile il periodo di sospensione delle udienze oltre altri relativi incombenti». Sono le indiscrezioni che raccoglie l'Adnkronos.

La giustizia si ferma, tranne le urgenze

La sospensione dovrebbe valere «per tutto, a parte i procedimenti civili urgenti, quelli in cui per esempio il differimento dell'udienza potrebbe compromettere il diritto che si chiede di tutelare, e a parte ovviamente - si assicura - le udienze del settore penale che riguardano persone detenute».

La giustizia dunque si fermerebbe completamente, tranne le urgenze. Per quanto riguarda i rinvii fino al 22 marzo - su cui è stata necessaria una circolare ministeriale per precisare alcuni aspetti sulla sospensione dei termini – verrebbero «chiariti nella conversione di legge del decreto», fornendo così una risposta, attesa per giorni, ad avvocati e magistrati.

