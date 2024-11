Interrogatorio fiume per il presidente della regione ligure che presenterà istanza per la revoca degli arresti domiciliari

È terminato dopo otto ore l'interrogatorio del governatore della Liguria Giovanni Toti, che si trova ancora nella caserma del Roan della Gdf per la firma del verbale. Secondo quanto appreso, il governatore ha risposto a tutti gli addebiti assistito dal suo legale Stefano Savi. Toti «risponde a tutte le 180 domande che gli stanno ponendo». A precisarlo all'Ansa l'avvocato di Toti Stefano Savi. L'interrogatorio è iniziato poco dopo le 11 di stamani.

Le domande riguardano i finanziamenti ricevuti non solo da Aldo Spinelli e Francesco Moncada, ma anche dal re delle discariche Pietro Colucci e da altri imprenditori. Le altre domande riguardano il presunto voto di scambio. Dopo l'interrogatorio il difensore presenterà istanza per revocare i domiciliari, primo passo per un confronto con la maggioranza che per Toti è la condizione necessaria per valutare le dimissioni che l'opposizione continua a chiedere a gran voce.