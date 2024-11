La decisione arriva dopo che Pechino ha cancellato le restrizioni per i viaggi, malgrado l'epidemia stia provocando almeno 5.000 morti e oltre un milione di contagi al giorno. Sull'obbligatorietà del test l'Ue per ora attende

A Malpensa è richiesto il tampone molecolare ai viaggiatori in arrivo dalla Cina. Un banner sul sito dell'aeroporto informa i passeggeri della nuova disposizione della Regione Lombardia valida fino al 30 gennaio

Si tratta di una misura di prevenzione per lo screening delle varianti del virus, precisa la Regione, e il tampone non è obbligatorio. La decisione arriva dopo che Pechino ha cancellato le restrizioni per i viaggi, malgrado l'epidemia di Covid stia provocando almeno 5.000 morti e oltre un milione di contagi al giorno, secondo le stime della società di ricerca britannica Airfinity.

Allarme nel mondo e sui mercati. Il Giappone ha stabilito l'obbligo di tampone per gli ingressi dalla Cina, l'Ue per ora attende.