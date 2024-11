Per il leader della Lega «il 75% non ha senso». E poi aggiunge: «Se possono andare stasera 4mila persone allo stadio perché non possono andare 400 ragazzi a divertirsi?»

Il via libera del Cts all'aumento della capienza per lo sport e lo spettacolo non soddisfa del tutto Matteo Salvini, secondo il quale «bisogna aprire tutte le attività». «All'estero sono aperti al massimo della capienza, non ha senso limitare l'accesso con il green pass. Apriamoli tutti al massimo della capienza. Che ragionamento scientifico è 75% se il green pass ci tutela?», si chiede il leader della Lega a Telelombardia.

Per Salvini inoltre «mancano i locali per giovani, le balere, le discoteche, che possono e devono riaprire come tutti. Se possono andare stasera 4mila persone allo stadio perché non possono andare 400 ragazzi a divertirsi?». «Alla fine poi - dice - ci sono le feste abusive. Poi se uno prende la metro ci sono migliaia di persone che vanno al lavoro nello stesso treno».