Il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova sulle ultime esternazioni del ministro Speranza che aveva parlato di un nuovo ciclo per fasce anziane: «Deciderà la scienza non la politica»

Sull'ampliamento della platea per la quarta dose di vaccino anti-Covid in Italia «si sta creando una pericolosa contrapposizione tra quello che è il ruolo della politica e quello dei tecnici». Così Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commenta all'Adnkronos Salute le parole del ministro della Salute Roberto Speranza che, ospite di 'Radio Anch'io' su Rai Radio 1, ha spiegato che, «se si deciderà» sulla quarta dose, «sarà per fasce di anziani».

Bassetti evidenzia: «Continuo a ritenere inopportuno che un ministro della Salute, non medico e quindi non esperto, esprima posizioni sulla vaccinazione per la quale la gran parte degli esperti delle società scientifiche si sono espressi dicendo che i dati sulla quarta dose al momento non sono sufficienti a poter dire che vada fatta a tutti. Si sta creando un incidente importante tra la parte politica e quella tecnica, mi auguro che si voglia correre ai ripari altrimenti uno scontro sarebbe grave».